Председатель комиссии по вопросам здравоохранения Общественной палаты МО решил проверить на себе, можно ли в Балашихе записаться к узкопрофильным специалистам и реально ли попасть к терапевту в течение 24 часов. Евгений Мартынов встретился с руководством поликлиники, ознакомился с работой учреждения, в том числе кабинета неотложной помощи, проверил наличие необходимого оборудования.

«Я хотел спросить, есть ли пульсоксиметры, глюкометры, тонометры? Вот все вот это вот необходимое оборудование», — поинтересовался Евгений Мартынов.

Выяснилось, что набор полностью укомплектован. Все препараты в наличии, сроки годности актуальные. Данные в инфомате тоже не разочаровали.

Источник фото: телеканал «360»

К терапевтам реально попасть в течение суток, к большинству других специалистов запись идет по системе «врач-врач», когда к кардиологу вас, например, направляет лечащий доктор. Особенно порадовала возможность записи к нефрологу, который есть не в каждой поликлинике. Не осталась без внимания и доступность бесплатных лекарственных средств.

Источник фото: телеканал «360»

Такие проверки будут проходить регулярно. Основная их цель — сделать медицину доступной каждому жителю.

«Общественная палата МО выстраивает свою работу с жителями в открытом диалоге, мы пытаемся максимально соответствовать тому постулату, той высокой планке, которую нам задал Андрей Юрьевич Воробьев, наш губернатор, говоря о том, что житель всегда прав, поэтому, если приходит какое-то обращение или какие-то вопросы от жителей любого городского округа относительно медицины, здравоохранения и так далее, Общественная палата на это максимально быстро откликается», — сказал член Общественной палаты МО Евгений Мартынов.

Источник фото: телеканал «360»

В рамках общественного мониторинга Евгений Мартынов посетил и детскую поликлинику Балашихи номер 7. Пообщался с мамами, узнал, насколько просто записаться к педиатру или получить лекарства.

«Общественные деятели, лидеры данного движения, жители, активисты, они готовы нам помогать, они нас больше информируют о тех вопросах наболевших, о насущных проблемах, где есть острая ситуация», — сказала заместитель главного врача Балашихинской областной больницы Александра Гнедина.

Источник фото: телеканал «360»

Именно для оперативного решения таких вопросов и создана комиссия по вопросам здравоохранения в регионе. А 19 марта в Балашихе состоится встреча жителей с представителями Минздрава области и членов Общественных палат Подмосковья и Балашихи.