Жителям Подмосковья стали доступны рецепты на льготные лекарства в электронном виде

Жителям Подмосковья теперь стала доступна новая цифровая услуга — выдача электронных рецептов на льготные лекарства. Это удобно, потому что такие документы нельзя потерять или испортить. Кроме того, электронный рецепт всегда под рукой — в личном кабинете портала «Госуслуги». Открыть его можно в любое время даже со своего смартфона.

Для того, чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить электронный рецепт на приеме у врача. После этого нужно зайти в любую подмосковную государственную аптеку «Мособлмедсервис» и назвать сотруднику аптеки свое полное имя, или номер полиса ОМС, или номер СНИЛС.

После этого вы можете забрать свое лекарство.

Привычные бумажные рецепты никуда не денутся. Врачи оформят их по желанию пациента.

Всю подробную информацию об электронных рецептах можно узнать здесь.

Еще 111 аппаратов УЗИ закупили в медицинские центры Подмосковья с начала года. За октябрь такой техникой оснастят 13 больниц и поликлиник. Как рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, основную часть оборудования купили по программе модернизации первичного звена здравоохранения в регионе.