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    14 декабря 2021, 17:22

    Лекарства от простуды в форме порошка начнут производить на заводе «Алиум» в Оболенске

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Производство лекарств от простуды в формате порошка запустят на заводе «Алиум» в Оболенске. Для этого там провели модернизацию. Компания «Биннофарм Групп» инвестировала в нее 100 миллионов рублей.

    Лекарства от простуды в форме порошка начнут производить на заводе «Алиум» в Оболенске | Изображение 1

    Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, на предприятии улучшили участок производства препаратов в виде саше.

    „Биннофарм Групп“ активно развивает свои предприятия в Подмосковье — компания не только модернизирует свои площадки, но и инициирует новые проекты

    Екатерина Зиновьева.

    Производственные активы «Биннофарм Групп» находятся в разных регионах. После модернизации компания планирует перенести изготовление всех своих лекарств в форме саше на завод «Алиум».

    «Одна из наших стратегических задач — это поиск возможной синергии между площадками для оптимизации процессов», — рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

    Сначала на заводе наладят выпуск двух противопростудных препаратов, а до конца 2022 года «Биннофарм Групп» начнет производить здесь еще три лекарства в форме саше.