Лекарства от простуды в форме порошка начнут производить на заводе «Алиум» в Оболенске

Производство лекарств от простуды в формате порошка запустят на заводе «Алиум» в Оболенске. Для этого там провели модернизацию. Компания «Биннофарм Групп» инвестировала в нее 100 миллионов рублей.

Как рассказала министр инвестиций Подмосковья Екатерина Зиновьева, на предприятии улучшили участок производства препаратов в виде саше.

„Биннофарм Групп“ активно развивает свои предприятия в Подмосковье — компания не только модернизирует свои площадки, но и инициирует новые проекты Екатерина Зиновьева.

Производственные активы «Биннофарм Групп» находятся в разных регионах. После модернизации компания планирует перенести изготовление всех своих лекарств в форме саше на завод «Алиум».

«Одна из наших стратегических задач — это поиск возможной синергии между площадками для оптимизации процессов», — рассказал генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов.

Сначала на заводе наладят выпуск двух противопростудных препаратов, а до конца 2022 года «Биннофарм Групп» начнет производить здесь еще три лекарства в форме саше.