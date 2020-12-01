Лекарства для лечения COVID-19 будут доходить до регионов России быстрее из Подмосковья

Медикаменты от крупного фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп» с 1 декабря отправляют через крупнейший в России логистический центр — «Северное Домодедово». В холдинг входят подмосковные предприятия «Алиум» и «Биннофарм».

«Подмосковный фармацевтический завод «Алиум» в поселке Оболенское уже в семь раз нарастил объемы производства одного из самых востребованных препаратов для лечения коронавируса. Сегодня предприятие работает в режиме 24 на 7», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Однако помимо роста производства, нужна оперативная доставка лекарств до потребителей из всех регионов страны. Подмосковные предприятия фармацевтического холдинга «Биннофарм Групп» добились этого с помощью централизации логистических потоков. Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов объяснил, что теперь значительно снизятся расходы на транспорт и сократится время на обработку, отправку заказов.

Планируется ежемесячно через Домодедово отправлять около 8,5 миллиона лекарств от «Биннофарм Групп» по всей России.

В Подмосковье сделали уже более четырех миллионов лабораторных исследований на наличие COVID-19. Анализы проводятся в «Центре гигиены и эпидемиологии в Московской области» в лабораториях государственных медицинских организаций в негосударственных лабораториях.