Лекарства для лечения COVID-19 начнут производить в Дубне

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «Фарма», начнет производить два лекарственных препарата, которые Министерство здравоохранения России рекомендовало для лечения COVID-19. Об этом рассказала министр инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Компания «СК Фарма"разрабатывает и производит широкий перечень лекарственных препаратов для лечения социально важных заболеваний.

Сейчас компания будет изготавливать препараты «Тофацитиниб» и «Азитромицин», которые входят в рекомендованный перечень для лечения COVID-19.

К их производству компания приступит после получения на них регистрационных документов.

«Компания „ПСК Фарма“ пользуется полным объемом льгот и преференций, доступных для резидентов особых экономических зон Подмосковья. Также в рамках реализации инвестиционного проекта компания получила субсидию в размере 49,3 миллиона рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры», — отметила министр инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Она добавила, что на предприятии создано 150 рабочих мест, а общий объем инвестиций в проект составляет около трех миллиардов рублей.