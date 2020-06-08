Лекарства для лечения COVID-19 начнут производить в Дубне
Компания «СК Фарма"разрабатывает и производит широкий перечень лекарственных препаратов для лечения социально важных заболеваний.
Сейчас компания будет изготавливать препараты «Тофацитиниб» и «Азитромицин», которые входят в рекомендованный перечень для лечения COVID-19.
К их производству компания приступит после получения на них регистрационных документов.
«Компания „ПСК Фарма“ пользуется полным объемом льгот и преференций, доступных для резидентов особых экономических зон Подмосковья. Также в рамках реализации инвестиционного проекта компания получила субсидию в размере 49,3 миллиона рублей на создание объектов инженерной инфраструктуры», — отметила министр инвестиций промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.
Она добавила, что на предприятии создано 150 рабочих мест, а общий объем инвестиций в проект составляет около трех миллиардов рублей.