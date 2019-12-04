Медоборудование и лекарства будут производить чешские предприятия в Подмосковье

Бизнесмены из Чехии, занимающиеся производством фармпрепаратов и оборудования для сферы здравоохранения и реабилитации пациентов, встретились с представителями Подмосковья и обсудили совместные планы.

Чрезвычайный и полномочный посол Чешской Республики в России Витезслав Пивонька отметил, что предприниматели из Чехии заинтересованы в сотрудничестве с Подмосковьем. Их интересуют несколько сфер: производство транспортных средств, здравоохранение, а также IT-технологии.

«Московская область — это очень развитый регион в России, здесь очень качественная рабочая сила. Также создана инфраструктура для развития бизнеса, работает финансовая поддержка, и ощутима поддержка со стороны областной власти. Здесь наши предприниматели могут получить все вместе, и это есть „стандарт“ для людей, которые хотят вложить деньги», — уточнил посол Чехии в России.

Зампред Подмосковья Вадим Хромов добавил, что у Подмосковья уже есть успешный пример сотрудничества с чешскими предпринимателями. Так, фармацевтическая компания «PRO.MED.CS Praha a.s.» работает вместе с предприятием из Подольска «ЗиО-Здоровье». Они выпускают совместно два препарата.

«Мы можем говорить о том, что перспективы в расширении производства с чешскими компаниями у нас очень хорошие. Чешские компании заинтересованы в поставках своих медикаментов и своего медицинского оборудования. Мы предлагаем им локализацию производств в Подмосковье для более экономически выгодного сотрудничества» — подчеркнул Вадим Хромов.

Он добавил, что производство автокомпанентов, которым славится Чехия, тоже может послужить хорошей кооперационной точкой развития с Подмосковьем.

«В строительстве заводов поставщиков автокомпонентов заинтересован и Мерседес, и автомобильные заводы Renault, Volkswagen, Nissan, Toyota, расположенные в соседних российских регионах», — заключил Хромов.

В прошлом году товарооборот между Подмосковьем и Чехией увеличился на 30% по сравнению с 2017 годом. Он составил 407,16 миллиона долларов США.