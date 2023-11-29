Подмосковье 29 ноября 2023, 16:00 Лейла Пириева из Химок стала призером международного турнира по фехтованию Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Ученица спортшколы олимпийского резерва в Химках Лейла Пириева получила бронзовую медаль в турнире по фехтованию «Рапира Санкт Петербурга». Участниками соревнований стали 22 сборные из регионов России, а также спортсмены из Узбекистана и Белоруссии.

Команда «Московская область-1» в финале одержала победу над «Москвой-1» со счетом 44:35.

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«В этом сезоне химкинские фехтовальщики не перестают радовать спортивных болельщиков, одерживая одну победу за другой. Они показывают превосходные результаты на различных соревнованиях, устанавливают новые рекорды и на своем опыте они показывают, как можно все успевать и добиваться высот в любых начинаниях: и в учебе, и в спорте», — рассказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее фехтовальщики из Химок заняли призовые места на всероссийском турнире по фехтованию «Сабли русского севера». Поединки прошли среди спортсменов в возрастной категории до 15 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области на 40% увеличат зарплаты ведущим спортсменам и тренерам региона.

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