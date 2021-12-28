Легкорельсовый транспорт может появиться в трех округах Подмосковья

Легкорельсовый транспорт может появиться в Подмосковье — в Ленинском округе, Подольске и Домодедове. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев на встрече с журналистами.

«Проект ЛРТ зреет давно. У нас есть трассы, СТП (схемы территориального планирования — прим. ред.), то есть у нас есть где строить линию под трамвай. Это практически реализуемая история», — сказал он. По словам Воробьева, возможен и диалог с московскими метростроителями.

«Когда-то было одно метро в Красногорске, а теперь новая ветка тянется. Эта тема и в Балашихе, и в Мытищах, и в Ленинском округе актуальна», — заключил губернатор.

Строительство первого участка планировалось начать в 2019 году, но летом 2017 года Воробьев сообщил, что власти Подмосковья приостановили проработку проекта. В настоящее время ищется инвестор.

А чтобы движение общественного транспорта было более предсказуемым, в Московской области появятся выделенные полосы. Воробьев назвал эту задачу «вызовом», но посчитал, что она вполне решаема.