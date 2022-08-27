Легкоатлеты Подмосковья завоевали еще 7 медалей на Спартакиаде сильнейших

В беге на 800 метров лучшим стал Константин Толоконников. На дистанции 400 метров с барьерами золото завоевала Мария Тарабарская. Мария Ласицкене стала первой в прыжках в высоту.

На вторую ступеньку пьедестала в метании диска поднялся Александр Добренький. Две бронзовые медали у Владимира Лысенко в беге на 400 метров с барьерами и у сборной Московской области (Елена Тимакова, София Миронова, Екатерина Федяева, Ирина Болдырева) в женской эстафете 4×100 метров.

В финале легкоатлетического дня серебряная медаль ушла к сборной Московской области в составе Максима Федяева, Вероники Архиповой, Леонида Карасева, Юлии Спиридоновой в смешанной эстафете 4×400 метров.