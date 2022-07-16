Легкоатлеты из Подмосковья завоевали еще 31 медаль на «домашнем» Гран-при

В последний день соревнований всероссийского турнира «Гран-при Московской области» было разыграно 30 комплектов наград в трех возрастных категориях: до 16 лет, до 18 лет и до 20 лет.

Спортсмены Подмосковья за день получили девять золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых медалей.

По итогам двух соревновательных дней у команды Подмосковья всего 80 наград. Это 23 награды высшего достоинства, 30 серебряных и 27 бронзовых медалей.

В командном зачете в числе лучших оказались сразу два подмосковных коллектива. Первое место у спортивной школы олимпийского резерва Московской области по легкой атлетике. На втором командном месте оказалась сборная Московской области. Замыкает тройку сильнейших сборная Карелии. Призовой фонд для победителя и призеров командного первенства составил 180 тысяч рублей.

Среди победителей соревнований достойные результаты на уровне призеров первенства России в своих возрастных категориях показали: Алиса Махмутова из Воскресенска, воспитанница СШОР «Академия спорта» (U16, метание диска — 44 метров 40 сантиметров), Анастасия Костальгина из Каширы, выступала за СШОР МО (U18, бег 400 метров с барьерами — 1.01.23), Степан Рухов из Коломны, представлявший СШОР МО (U20, метание диска — 57 метров 44 сантиметра), Илья Афонин из Каширы, так же выступавший за СШОР МО, (U20, бег 400 метров с барьерами — 51,16 секунды) и Полина Хомякова из команды СШОР города Люберцы (бег 800 метров — 2.10.94).

Кроме того, в турнир включили этап легкоатлетической серии «Королева спорта». Во второй соревновательный день разыграли 10 комплектов наград среди взрослых спортсменов. Чемпионами стали атлеты из Московской области, выступающие за областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (ЦСП ОВС) и за подмосковную спортивную школу олимпийского резерва (СШОР МО). Золото у Марии Тарабанской в беге на 400 метров с барьерами (57,65 секунды), у Владимира Лысенко в беге на 400 метров с барьерами (50,13 секунды) и у Андрея Лукина в беге на 200 метров (20,90 секунды).

Серебро получили Ксения Коротченко в беге на 400 метров с барьерами (1.00.46), Александр Добренький в метании диска (59 метров 92 сантиметра) и Елена Кавешникова в прыжке в длину (6,25 метра).

Лучший результат сезона в России в прыжках в длину среди женщин 675 сантиметров показала Елена Соколова из Белгорода.

Первый день соревнований «Гран-при Московской области» состоялся в Подольске. Там разыграли 42 комплекса медалей в трех возрастных категориях. Спортсмены из Подмосковья взяли 14 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых наград.