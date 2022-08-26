Легкоатлеты из Подмосковья завоевали две медали на всероссийской спартакиаде

Всероссийская спартакиада сильнейших спортсменов продолжается в Челябинске. В стартовый день соревнований по легкой атлетике участники из Подмосковья смогли взять две медали. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Многократный чемпион и призер Европы, чемпион мира среди юниоров и юношей Алексей Фёдоров завоевал «Золото» в тройном прыжке. Его результат составил 16 метров и 47 сантиметров. «Бронзу» взял атлет Андрей Лукин в забеге на 100 метров с результатов 10,53 секунды.

Соревнования по легкой атлетике продлятся до 28 августа. Подмосковье представят 39 участников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт и хоккей в Подмосковье.