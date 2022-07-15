Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 49 медалей на всероссийских соревнованиях

Первый день соревнований «Гран-при Московской области» состоялся в Подольске. Там разыграли 42 комплекса медалей в трех возрастных категориях. Спортсмены из Подмосковья взяли 14 золотых, 19 серебряных и 16 бронзовых наград.

Источник фото: телеканал «360»

Лучшими в первый день турнира стали: Ксения Кодорова из Электростали, Иван Чвырев из Истры, Кирилл Лютов из Щелкова и Юлия Гринько, из Подольска.

Еще 14 комплектов наград разыграли в серии «Королева спорта». В них победили олимпийская чемпионка Мария Ласицкене — в прыжках в высоту, Максим Федяев — в беге и Максим Афонин — в толкании ядра. Призерами стали Юлия Спиридонова, Александр Рудченко, Андрей Лукин.

Источник фото: телеканал «360»

По итогам дня двое спортсменов показали результаты, входящие в топ-10 мирового рейтинга спортсменов до 18 лет. Это Вероника Ратиева из Ростовской области в беге на 100 метров с барьерами и Анастасия Кобылянских из Саратовской области в тройном прыжке.

Источник фото: телеканал «360»

Во второй день соревнований спортсмены поборются за 30 комплектов наград.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев рассказал, какие еще спортивные мероприятия пройдут в Подмосковье этим летом.