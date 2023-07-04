Подмосковье 04 июля 2023, 17:47 Легкоатлеты из Подмосковья завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях среди юниоров Фото: «ЦСП ОВС»

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Минспорт Подмосковья сообщил о результатах первенств России по легкой атлетике среди юниоров в Москве и Екатеринбурге. Представители региона завоевали пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых награды.

Чемпионка России и победительница всероссийской Спартакиады Ирина Болдырева заняла первое место в беге на 100 метров с барьерами. В ее же возрастной категории в десятиборье не было равных Арсению Ефимову.

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Две медали записала на свой счет Виктория Горлова: золотую в тройном прыжке и бронзовую в прыжках в длину. Роман Виноградов выиграл соревнования по метанию молота (второе место здесь также занял атлет из Подмосковья — Андрей Кононенко), а Алиса Махмутова — по метанию диска.

Полный список призеров — на сайте Минспорта Подмосковья.

Развитие спортивной инфраструктуры по-прежнему одно из важных направлений в Подмосковье, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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