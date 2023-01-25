Подмосковье 25 января 2023, 10:37 Легкоатлеты из Подмосковья взяли 91 награду на чемпионате ЦФО среди юниоров

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Чемпионат ЦФО по легкой атлетике в помещении среди юниоров проходил в Смоленске. За три соревновательных дня сборная Подмосковья завоевала 91 медаль, из которых 36 — золотые.

В Минспорте Подмосковья уточнили, что на счету спортсменов 36 золотых, 32 серебряные и 23 бронзовые медали.

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По два первых места записали в свой актив Ирина Болдырева, Александра Морозова и Иван Афонин. Действующая чемпионка России на дистанции 100 метров с барьерами Ирина Болдырева дважды не оставила шансов соперницам в беге на 60 метров с барьерами и без. Чемпион России в эстафетном беге Иван Афонин выиграл два забега.

На дистанциях 200 метров и 400 метров не было равных Александре Морозовой. А в мужском забеге на 400 метров успех праздновал двукратный чемпион России на этой дистанции Максим Федяев. Многократный чемпион Европы Алексей Федоров тоже стал обладателем золотой медали соревнований.

Спортсмены из Подмосковья оказались лучшими и в эстафетах, добавив в копилку региона сразу три золота.

Золотую и серебряную награды записали на свой счет Иван Орехов и Сергей Соловьев. Призер первенства России Иван Орехов стал победителем в беге на 400 метров и вице-чемпионом в беге на 200 метров.

В прыжках в длину на первую ступень пьедестала поднялся Сергей Соловей.

Губернатор Андрей Воробьев поручил поддержать детско-юношеский спорт в Подмосковье. Он отметил, что спортшколы должны чувствовать поддержку правительства региона.

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