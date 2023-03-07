Подмосковье 07 марта 2023, 16:46 Легкоатлеты из Подмосковья выиграли восемь медалей на чемпионате России

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Сборная Московской области завоевала восемь медалей на чемпионате России по легкой атлетике в закрытых помещениях. Спортсмены взяли три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую награды. Соревнования прошли в манеже ЦСКА в Москве, в них приняли участие более 600 спортсменов.

Подмосковные спортсменки Екатерина Федяева, Вероника Архипова, Мария Тарабанская и Ксения Коротченко заняли первое место в эстафете 4×400 метров. Екатерина Ивонина взяла серебро в забеге на три тысячи метров и бронзу на дистанции 1,5 тысячи метров. Ирина Болдырева финишировала второй в забеге на 60 метров.

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В беге на пять тысяч метров среди мужчин победу одержал Тимофей Голоктионов. Еще одно золото сборной Подмосковья выиграл Максим Федяев — он первым преодолел дистанцию в 400 метров. В забеге на 200 метров второе место досталось Андрею Лукину. В забеге на 800 метров Сергей Дубровский также забрал серебро.

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