Легкоатлетический забег прошел в Солнечногорске | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 17:49 Легкоатлетический забег прошел в Солнечногорске

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Забег «Сенежские просторы» прошел в Солнечногорске в минувшие выходные. На нем любители спорта посоревновались в скорости и выносливости и получили медали за участие.

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Главный судья Борис Вязнер предупредил перед стартом: маршрут начинается просто, а затем участников ждет трудный участок с гравием и грязью.

Участие в забеге приняли спортсмены от 10 до 67 лет. Они бежали от стадиона вдоль озера до маяка и обратно. Победитель Илья Бакушев рассказал, что к любой дистанции необходимо подготовиться.

«Потому что нужно готовить сердечно-сосудистую систему и ноги. Это не так просто. Пробежать может каждый, но вопрос, что потом будет и чем это чревато», — поделился он.

Илья занимается атлетикой много лет. В Солнечногорск он приехал на день рождения брата, а заодно и поучаствовал в забеге, где смогу одержать победу. Другие участники мероприятия тоже получили памятные медали.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о необходимости начала подготовки техники к зиме. Он заявил, что важно, чтобы снег не стал неожиданностью для региона.