Подмосковье 08 апреля 2024, 20:27 Легкоатлетический забег «Кросс Победы» пройдет в парке «Патриот» 11 мая Пресс-служба парка «Патриот»

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Жителей и гостей Московской области пригласили принять участие в легкоатлетическом забеге «Кросс Победы». Мероприятие пройдет 11 мая в Центральном парке «Патриот».

Соревнования проводятся при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области, Отеля ПСБ Патриот Cosmos Hotels, а также организации «Волонтеры Подмосковья».

Пресс-служба парка «Патриот»

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что регион всегда поддерживает подобные спортивные мероприятия. Они направлены не только на патриотическое воспитание подрастающего поколения, но и на поддержку здорового образа жизни.

При этом волонтерские организации из Подмосковья обладают большим опытом помощи в проведении спортивных мероприятий.

«Желаю всем удачи!» — добавила Екатерина Швелидзе.

В рамках «Кросса Победы» участники пробегут по живописным маршрутам парка, смогут насладиться лесными пейзажами и экспозициями военной техники на Музейной площадке № 1. Они смогут не только проверить свою физическую выносливость, но и ощутить атмосферу воинской доблести и патриотизма.

Для новичков это будет отличная возможность испытать свои силы и преодолеть новые расстояния, а для опытных спортсменов — отточить свои навыки и улучшить результаты.

Пресс-служба парка «Патриот»

Старт забега легкоатлетической трассы будет установлен на объекте «Железнодорожная платформа» (в районе памятника-монумента ракете «Космос-3М» и павильона «Мотоармия»). Начало мероприятий в 08:00.

Для участия в «Кроссе Победы» необходимо пройти регистрацию на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

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