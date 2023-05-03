Подмосковье 03 мая 2023, 18:28 Легкоатлетический забег ко Дню Победы прошел в Ногинске

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Легкоатлетический забег, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Ногинске. Участие в эстафете приняли более 200 спортсменов в составе 29 команд.

Забег стартовал и финишировал на площади Победы в Ногинске. Участников соревнований разделили на две возрастные категории. Среди младших были школьники, среди старших — студенты Ногинского филиала МГОУ, работники Ногинского спасательного центра МЧС, спорткомплекса Обухово», спортклубов «Виктория» и Fitness life.

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Дистанция забега — около двух километров. Маршрут состоял из восьми этапов, на каждом из которых ребята передавали эстафетную палочку членам своей команды.

«Когда <…> участники соревнований пробегутся по улицам города, если хотя бы у одного жителя появится желание заняться спортом — это тоже будет большим достижением», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Богородского городского округа Павел Ермилов.

Первое место в забеге заняли учащиеся центра образования № 2. А в старшей категории золото выиграл Ногинский филиал МГОУ.

Приуроченная ко Дню Победы эстафета прошла в Богородском округе уже в 74-й раз.

«Таким вот способом говорят спасибо нашему поколению победителей, потому что благодаря их подвигу мы сегодня имеем возможность жить, планировать, соревноваться», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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