Подмосковье 26 апреля 2023, 11:33 Легкоатлетический забег пройдет в Одинцове 29 апреля "Лига Героев"

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Прием заявок на легкоатлетический трейл в парке Малевича в Одинцове стартовал. Он пройдет 29 апреля.

Как рассказали в Минспорте, забег включит в себя четыре круговые дистанции: один, пять, а также 10 и 25 километров. Трассы разместят в живописных местах.

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Все участники получат сумку для бега, памятные подарки, медаль и индивидуальный чип хронометража. На дистанциях также разместят пункты питания, а для гостей оборудуют фан-зону, где выступят творческие коллективы. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен своевременно отвечать всем вызовам времени.

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