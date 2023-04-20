Подмосковье 20 апреля 2023, 17:18 Легкоатлетический пробег состоится в Лобне 20 мая

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Всероссийский легкоатлетический пробег пройдет в Лобне 20 мая. Он будет посвящен памяти заслуженного мастера спорта, бронзового призера Олимпийских игр Семена Ржищина, установившего два мировых рекорда на дистанции три тысячи метров с препятствиями.

Легкоатлетический пробег начнется в 10:00. Перед стартом спортсмены поучаствуют в торжественном открытии соревнований и разминке.

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Затем пройдут старты для любителей скандинавской ходьбы и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, а также старты для участников пробега на дистанции два и 10 километров.

Регистрация участников открыта на сайте мероприятия.

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