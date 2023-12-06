Подмосковье 06 декабря 2023, 12:12 Легкоатлетический пробег «Рубеж Славы» прошел в Дмитровском округе Пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Читать 360tv в

Легкоатлетический пробег «Рубеж Славы» прошел в Центре зимних видов спорта в Дмитрове. Он приурочен к 82-й годовщине начала разгрома фашистских войск под Москвой.

Почетными гостями соревнований стали заместитель главы администрации Дмитровского округа Елена Виноградова и депутат Московской областной Думы Марина Шевченко. На старт вышли 146 спортсменов из Дмитрова, Талдома, Сергиева Посада, Москвы, Солнечногорска, Истры, Люберец, Кимр, Павловского Посада, Королева, Реутова, Санкт-Петербурга и других городов.

Реклама

Участники пробега в зависимости от возраста могли преодолеть дистанции протяженностью в один, три или пять километров. Призеры состязаний получили кубки, грамоты и медали.

«Наши спортсмены завоевали семь золотых и пять бронзовых медалей, семь — серебряных. Молодцы! Благодарю всех за участие. Поздравляю победителей и призеров», — сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что свыше 3,6 тысячи мероприятий проведут в регионе в преддверии Нового года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».