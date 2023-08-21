Подмосковье 21 августа 2023, 08:00 Легкоатлетические забеги «Суперлиги Подмосковья» прошли в Серпухове Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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В Серпухове состоялся августовский этап полумарафона «Золотой Павлин» и #Боксзабега. На старт вышли более 5 тысяч спортсменов.

«Среди участников — многократные чемпионы России, участники Олимпийских игр. Забеги прошли при поддержке Федерации бокса России, общий призовой фонд составил 10 миллионов рублей», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Для участников «Золотого Павлина» подготовили дистанции от пяти до 21 километра, дети от четырех до 12 лет бежали 300 и 600 метров. На #Боксзабеге спортсмены преодолевали 3 километра.

Самой возрастной участницей стала 90-летняя Клара Степановна Богатова из Подольска. Она поделилась, что в студенческие годы даже не смогла сдать нормативы, но после выхода на пенсию женщина увлеклась бегом, лыжами и греблей.

«Теперь уже бросить спорт не могу, уже попадаешь в такую хорошую зависимость: не побегаешь один день — кажется, не сделала чего-то важного. Спорт мне также дарит возможность путешествовать. Просто так я не стала бы ездить по городам, а сейчас у меня всегда есть повод. И вот уже объездила все города Золотого кольца России. За границей была — в Таллине [столица Эстонии — прим.ред.] и Португалии. И это все мне дал бег! Друзья появились — настоящее беговое братство», — поделилась Клара Степановна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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