Подмосковье 08 сентября 2023, 13:07 «Легитимность соблюдается». Депутат Олег Рожнов — о выборах в Подмосковье Депутат Олег Рожнов оценил организацию выборов в Подмосковье Фото: РИА «Новости»

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Зампред Мособлдумы Олег Рожнов в первый день выборов в Московской области посетил восемь избирательных участков: в Софрине и Селятине. По его словам, легитимность голосования соблюдается.

«Легитимность выборов на участках соблюдается — это важно. Интерес избирателей к выборам очевиден, потому как, несмотря на будний день, граждане приходят на УИКи для волеизъявления. Конечно, основной поток избирателей ожидается в выходные дни — 9,10 сентября», — заявил Рожнов.

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Он обратил внимание на организацию выборов, пообщался с представителями УИКов, посмотрел на наличие информации о кандидатах.

По его словам, избирательные участки оборудовали закрытыми кабинками, прозрачными урнами, на них ведется видеонаблюдение, наблюдатели также работают на местах.

«Вместе с этим обратил внимание, что избирательные участки находятся в зданиях, которые оборудованы по программе „Доступная среда“, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли свободно участвовать в выборах», — добавил зампред регионального парламента.

По состоянию на 12:08 с помощью ДЭГ свой выбор сделали 214 287 человек. В общей сложности на дистанционное участие в голосовании в Московской области заявились 445 261 человек.

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