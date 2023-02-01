Подмосковье 01 февраля 2023, 19:02 «Легенды хоккея» встретятся с любителями в шестой раз в Дедовске

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Матч «Легенд хоккея» с любителями пройдет в шестой раз в Дедовске. Игра состоится 4 февраля в рамках проекта «Выходи во двор».

В предстоящие выходные матч пройдет на катке спортивного комплекса «Гучково». Игра начнется в 12:00. Команду профессионалов будут представлять Вячеслав Фетисов Валерий Каменский, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров и Алексей Жамнов.

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Традиционно комментатором матча станет журналист Олег Жолобов. После игры пройдет автограф-сессия и мастер-классы от профессионалов.

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