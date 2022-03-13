«Легенды хоккея» сыграли вничью с командой любителей из Воскресенска

В Воскресенске прошел девятый матч уникальной серии «Выходи во двор», где звезды советского и российского хоккея встречаются с любительскими командами из Московской области. Эта встреча стала приятным бонусом для любителей спорта, поскольку серия должна была завершиться неделей ранее. Однако участники решили продлить проект и посетить город, считающийся подмосковной столицей хоккея. Матч прошел в ледовом дворце «Химик».

За команду «Легенд хоккея» на лед вышли главный тренер олимпийской сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Алексей Жамнов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров и двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Алексей Касатонов.

Также за профессионалов играли олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный и олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский — уроженец Воскресенска. В роли капитана команды традиционно выступал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Им противостояла команда любителей из Воскресенска. Взрослые составы команд дополнили юные хоккеисты городского округа.

Основное время матча закончилось со счетом 5:5. Победителя предстояло выяснить в серии буллитов. Однако жители Воскресенска и «Легенды» показали равный результат, забросив по две шайбы. Таким образом, матч завершился со счетом 7:7.

Серия игр «Выходи во двор» стартовала по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в январе 2022 года и стала первым в России проектом подобного формата. По мнению президента Федерации хоккея Московской области Валерия Каменского, в регионе очень любят этот вид спорта, поэтому проект наверняка будет жить и развиваться.

«Это привлекает молодежь, отвлекает от гаджетов, ребята выходят играть в хоккей на улицу, во двор. В детстве я сам вот именно в этом дворце спорта смотрел матчи с участием легендарного Валерия Харламова, который был моим кумиром. Именно это меня и привело в хоккей», — сказал Каменский.

Вячеслав Фетисов заявил, что звезды хоккея готовы откликаться на любые предложения подобного рода, потому что чувствуют запрос на подобные матчи от всего населения региона.

«В следующем году проект будет продолжен, этот вопрос уже обсудили с губернатором Подмосковья Андреем Юрьевичем Воробьевым. Уверен, что нам удастся привлечь больше детей, дать им возможность заниматься этим удивительным видом спорта», — рассказал Фетисов.

Министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов признался, что в дальнейшем в рамках проекта планируется охватить и другие виды спорта.

«Сегодня уже есть договоренности с легендами футбола, планируем включать в проект и баскетбол, и бокс, и другие виды спорта. Наша задача — популяризировать именно массовый, любительский спорт. Лето будет очень насыщенным», — заявил Абаренов.

Воскресенск считается хоккейной столицей Подмосковья, поскольку местный хоккейный клуб «Химик» воспитал большое количество олимпийских чемпионов и чемпионов мира в этом виде спорта: Александра Рагулина, Юрия Ляпкина, Валерия Каменского, Игоря Ларионова и многих других. Здесь дважды побывал Кубок Стэнли. Сейчас в Воскресенске проходят регулярные матчи Высшей хоккейной лиги.