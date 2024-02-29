Подмосковье 29 февраля 2024, 12:34 Легенды хоккея сыграли с жителями Волоколамска в матче «ZаБудущее» Шапочкина Дарья

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Хоккейный матч «ZаБудущее» с участием звезд российского спорта прошел в Волоколамске. Игра состоялась на льду нового спорткомплекса «Лидер» с крытым катком и стала главным событием церемонии открытия.

В товарищеском матче клюшки скрестили команда «Легенды хоккея» и сборная Волоколамского округа.

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За звезд сыграли знаменитые спортсмены Сергей Соин, Евгений Артюхин, Рафаэль Батыршин, Алексей Терещенко, Сергей Коньков, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Руслан Берников, Игорь Мишуков. Против них вышли местные любители хоккея. Эти парни много лет ездили играть в другие города Подмосковья, потому что в Волоколамске не было своего крытого катка. Теперь у них появилась своя, домашняя арена.

Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья

Матч начался с трех шайб, забитых в ворота жителей Волоколамска. Затем хозяева поля собрались и тоже забили несколько шайб «команде мечты». Игра закончилась со счетом 11:7 в пользу звезд хоккея.

«Мы прекрасно знаем, как любит хоккей губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он хорошо начинал играть в Красноярске. Теперь по его инициативе в регионе строится множество спортивных сооружений. Вот и долгожданный ФОК в Волоколамске. Это большой праздник для всех нас», — сказал тренер команды «легенды хоккея», знаменитый «Як-15» Александр Якушев.

Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья Шапочкина Дарья

Временно исполняющая обязанности главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила Андрея Воробьева за поддержку и сказала, что ледовый дворец был общей мечтой всех жителей. Председатель Совета депутатов Волоколамского округа Сергей Шорников заметил, что тысячи мальчишек в России полюбили хоккей благодаря спортсменам, которые вышли на лед в день открытия спорткомплекса. Матч войдет в историю города и станет стимулом для юных спортсменов.

На открытие ФОК «Лидер» пригласили всех жителей Волоколамского округа. Трибуны были заполнены до отказа.

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