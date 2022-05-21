Легенды хоккея сыграли с жителями Подмосковья в Балашихе

Матч «Легенд хоккея» с жителями Балашихи прошел в Ледовом дворце имени Ляпкина. Он состоялся в рамках продолжения зимней серии проекта «Выходи во двор».

Серию этих игр продлили по инициативе легендарных хоккеистов и многочисленным просьбам жителей.

Такого уникального состава ледовая арена еще не видела. Капитаном «Легенд» стал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. В его команде «Легенды хоккея» только спортсмены с мировыми именами — Сергей Шепелев, Вячеслав Буцаев, Виталий Прохоров, Александр Якушев, Алексей Морозов.

Двукратный чемпион мира по хоккею Алексей Морозов выразил уверенность, что благодаря таким играм еще больше молодых людей захотят тренироваться и играть в хоккей.

«Эта игра очень полезна как для юных болельщиков, так для детей-хоккеистов. Эта программа специально сделана, чтобы популяризировать хоккей. Ребята, которые сыграли с легендами, приобрели огромный опыт, болельщиков тоже привлечет этот вид спорта. Многие захотят тренироваться, кататься на катках. Их сейчас очень много в Подмосковье», — отметил Морозов.

В составе команды профессионалов играл также министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

«Этот матч — большой праздник для любителей хоккея. По сути, мы закрыли хоккейный сезон, будем готовиться к новому. Это идея губернатора Подмосковья Андрея Воробьева — проводить мастер-классы по хоккею. Мы решили пригласить их играть с нашими звездами. Эта идея воплотилась такими потрясающими матчами!» — рассказал министр.

Жители Балашихи доказали, что любят игру с шайбой не меньше знаменитых спортсменов. Честь городского округа отстаивали игроки «Ратника» и воспитанники СШОР имени Ляпкина. Юрий Ляпкин сам тренировал команду к этому матчу. А капитаном команды выступил глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

«Сегодня на льду и молодые профессионалы, и те, кто любительски занимается у нас хоккеем. Мы уделяем большое внимание развитию спорта, как профессиональному, так и любительскому. В этом мы провели целый ряд на дворовых ледовых площадках, выявили победителей дворового чемпионата. Это очень здорово, что мы сыграли против легенд хоккея», — рассказал глава округа.

Из десяти встреч «Легенды» не уступили ни одной. Но жители Подмосковья смогли достойно бороться с именитыми профессионалами и сыграли с ними вничью в четырех матчах.

Прошедший сегодня матч — одиннадцатый по счету. Первую шайбу забили на 11-й минуте матча. За легенд отличился воспитанник спортшколы имени Ляпкина.

Во втором периоде Вячеслав Буцаев, вышел один на один с голкипером и удвоил преимущество в счете мастеров.

По окончании матча команды провели серию буллитов. На этот раз победила дружба — 1:1. Счет матча — 3:1.

Серия игр организована по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Она стала первым подобным проектом в стране. Первая игра проекта «Выходи во двор» состоялась 15 января в Красногорске, после этого легендарные хоккеисты встретились с жителями Одинцова, Видного, Черноголовки, Королева, Чехова, Домодедова, Воскресенска и Можайска. Кроме того, «Легенды» сыграли с командой ночной хоккейной лиги на Соборной площади Главного храма Вооруженных сил РФ в парке «Патриот».