Подмосковье 22 декабря 2022, 09:53 Легенды хоккея сыграли матч с командой любителей в Ленинском округе

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Вторая игра зимней серии проекта «Выходи во двор» прошла в Ленинском округе. Команда любителей сыграла хоккейный матч с двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым и другими легендами на катке Бутовской школы № 2.

Против команды любителей из Ленинского округа также играли знаменитые хоккеисты — Александр Якушев, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Борис Миронов и Игорь Болдин. Среди матча команды любителей и легенд объединились, чтобы почистить каток от снега, а после продолжили сражаться за победу.

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«На площадке жарко, и я очень надеюсь, что сегодня мы победим. Это каток с искусственным льдом, каток <…> в микрорайоне Дрожжино. Мы очень надеемся, что фактически до апреля он будет функционировать по температурному режиму. Сегодня здесь первое представление. Лед и погода, конечно, вызывают определенные сложности, но это как во дворе, как в детстве», — поделился впечатлениями глава Ленинского округа Алексей Спасский.

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После финального свистка счет на табло был 8:2 в пользу легенд хоккея. Закончить матч решили буллитами. Любителям удалось забить три шайбы, одна проскочила мимо. Профессионалы победили с итоговым счетом 9:5.

«Мы во дворе выросли в свое время. Губернатор Московской области вырос во дворе, и поэтому запустил проект, который очень важен, особенно для новостроек, где люди между собой не общаются. А еще особенность в школьном дворе, <…> потому что здесь как раз и формируется отношение, дружба и все, что связано с патриотизмом», — рассказал двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Зрелищный матч собрал около 2,5 тысяч жителей Ленинского округа.

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