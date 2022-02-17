«Легенды хоккея» сыграют с дворовой командой в Чехове 19 февраля

Звезды хоккея проведут игру с командой жителей в Чехове 19 февраля. Это очередной матч уникальной серии «Выходи во двор». Местом встречи станет обычная хоккейная коробка. Вход свободный.

На лед выйдет дворовая команда из Чехова, а ее соперником станет всем известная — «Легенды хоккея». Очередной матч состоится в рамках проекта губернатора Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

Команду «Легенды хоккея» представят спортсмены во главе с семикратным чемпионом мира Вячеславом Фетисовым. Это олимпийский чемпион Виталий Прохоров и многократный чемпион мира Алексей Касатонов, чемпион мира Александр Голиков, один из лучших атакующих защитников Александр Гуськов.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что матч в Чехове станет шестым в серии. Хоккеисты сыграли уже с жителями Королева, Черноголовки, Видного, Одинцова и Красногорска.

Приятно видеть, что с каждым новым матчем интерес к ним проявляют все больше жителей. Уверена, благодаря активной поддержке такие события станут нашей доброй традицией Ирина Каклюгина.

Тренер команды звезд — двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.

Местную команду представят жители Чехова. Вместе с тем зрители смогут подключиться к конкурсам и выиграть призы.

Детали

Матч пройдет по адресу: Чехов, Советская площадь, дом №3. Вход свободный.

Хоккейный матч прокомментирует спортивный журналист и депутат Мособлдумы Олег Жолобов. Сбор гостей начнется в 11: 00, а игра — в 12:00.