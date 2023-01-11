Подмосковье 11 января 2023, 13:22 Легенды хоккея сыграют матч с дворовыми командами Люберец 14 января

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Звездная команда хоккеистов сразится в мастерстве с любительскими командами Люберец 14 января. Матч станет первым в 2023 году по проекту губернатора «Выходи во двор», рассказали в Минспорта Подмосковья.

В матчах серии «Выходи во двор» звезды спорта сражаются в мастерстве с любителями в разных городах области. Второй сезон игр стартовал 10 декабря в Мытищах. Вторая игра состоялась в Ленинском округе, а матч в Люберцах станет третьим. С начала прошлого года дворовые команды ни разу не одержали победу над легендами спорта.

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На лед в Люберцах выйдут двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов и другие под командованием капитана Вячеслава Фетисова. Комментировать игру будет спортивный журналист Олег Жлобов.

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Перед началом игры участники матча смогут посетить открытую тренировку и мастер-класс со звездами спорта и получить памятные подарки с автографами. Также 14 января на лед выйдет команда блогеров в составе Ярослава Кузьмичева, Константина Рякина и Богдана из команды 2DROTS.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил все службы Подмосковья за бесперебойную работу в праздничные дни. Благодаря их труду удалось значительно снизить число жалоб в регионе.

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