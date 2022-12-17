Подмосковье 17 декабря 2022, 21:20 «Легенды хоккея» победили в матче проекта «Выходи во двор» в Ленинском округе

Читать 360tv в

Матч команды «Легенды хоккея» против любителей прошел 17 декабря в Ленинском округе. Профессионалы одержали победу со счетом 9:5.

Порядка 2,5 тысячи человек посетили матч звезд отечественного хоккея с жителями Подмосковья. Это уже вторая игра нового зимнего сезона в рамках проекта «Выходи во двор».

Реклама

Матч прошел на катке Бутовской школы № 2. Команда легенд вышла на лед во главе с двукратным олимпийским чемпионом, трехкратным обладателем Кубка Стэнли Вячеславом Фетисовым. В сменных звеньях обеих команд по традиции сыграли юные хоккеисты.

Реклама

«Мы не первый раз приезжаем в разные города Подмосковья. Это всегда большой праздник, приходят люди. Для нас это возвращение в детство, мы все начинали во дворах. Поэтому проект губернатора Московской области своевременный и правильный», — отметил Фетисов.

К финальному свистку счет на табло был 8:2 в пользу «Легенд хоккея». Однако, по сложившейся традиции, каждый матч серии заканчивается буллитами. Хоккеисты любительской команды забросили 3 шайбы в ворота соперника и пропустили одну. Таким образом, итоговый счет второй игры составил 9:5 в пользу профессионалов.

Второй сезон игр звезд с любительскими командами региона стартовал 10 декабря в Мытищах. Тогда профессионалы обыграли жителей со счетом 9:6.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».