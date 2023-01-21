Подмосковье 21 января 2023, 19:21 «Легенды хоккея» одержали победу в матче с командой жителей Чехова

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Матч звездной сборной «Легенды хоккея» с любительской командой жителей прошел в Чехове. Команда легенд победила со счетом 6:9, рассказали в пресс-службе Минспорта Подмосковья.

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Как уточнил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов, «Легенды хоккея» вышли на лед в Чехове в одном из самых сильных составов. За сборную играли Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Валерий Каменский, Александр Могильный и Алексей Жамнов.

Для меня — это праздник спорта, возможность пообщаться с детьми и с болельщиками, которые многие десятилетия поддерживают меня и моих друзей. Ну, а для нас, для легенд, это честь — участвовать в проекте, который объединяет людей. В нашей стране хоккей — это национальный вид спорта. Мы с радостью приезжаем каждую субботу в города Подмосковья. Большая благодарность губернатору Московской области за этот проект Вячеслав Фетисов хоккеист, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Госдумы РФ

Также к игре присоединились футболист Роман Широков и команда популярных блогеров.

« Проект «Выходи во двор» уже стал одной из спортивных традиций региона, своеобразной визитной карточкой. Интерес среди жителей растет. Большой положительный отклик получаем и от мэтров отечественного хоккея — они с радостью приезжают, играют, общаются с детьми@, – сказал глава Минспорта региона.

Почетными гостями мероприятия стали знаменитые российские боксеры — чемпион Олимпийских игр 2004 года, чемпион мира и Европы, обладатель чемпионских поясов по версиям WBC и WBA Александр Поветкин и обладатель чемпионских поясов по версиям WBA и IBF Денис Лебедев. Еще одним почетным гостем матча стал депутат Госдумы Александр Коган.

«Губернатор Московской области уделяет огромное внимание развитию детского и массового спорта. За последние годы в Подмосковье построено большое количество спортивных площадок, на которых можно заниматься практически любыми видами спорта. Это как раз и есть популяризация спорта, хоккея на открытом воздухе. Такие проекты, как „Выходи во двор“, очень нужны. Мальчишки, которые играют с легендами спорта, запомнят это на всю жизнь», — сказал Александр Коган.

С первой игры 2023 года, которая прошла в Люберцах, за «Легенд хоккея» играют известные блогеры. 21 января в Чехове на лед вышли Ярослав Кузьмичев (YARKUZYA), Максим Воронов (VORNY), Константин Рякин (ЕВГЕНИЧ), Роман Лапин и Артур Латыпов (ГЕННАДИЧ).

Бессменным комментатором игр проекта «Выходи во двор» остается спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Старт второго сезона проекта «Выходи во двор» состоялся 10 декабря 2022 года в Мытищах. Тогда «Легенды хоккея» обыграли соперников со счетом 9:6.

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