Подмосковье 24 января 2023, 20:09 «Легенды хоккея» обыграли команду любителей в Люберцах со счетом 7:6

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В минувшую субботу в Люберцах состоялась очередная игра в рамках проекта «Выходи во двор». На центральном катке города встретились команды любителей и «Легенды хоккея» под руководством Вячеслава Фетисова. Игра завершилась со счетом 7:6 в пользу профессионалов.

В команду звезд вошли Алексей Жамнов, Алексей Касатонов, Виталий Прохоров, Андрей Коваленко, Игорь Болдин и Роман Широков. Также на лед впервые вышла сборная популярных блогеров.

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«Очень рады, что продолжается проект, инициированный губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. Надеюсь, что совсем скоро он станет всероссийским проектом», — подчеркнул Вячеслав Фетисов.

Перед основной игрой профессионалы провели открытую тренировку для всех желающих. После встречи жители Люберец смогли получить автографы у своих кумиров.

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