Подмосковье 15 декабря 2022, 21:55 «Легенды хоккея» и сборная жителей Подмосковья встретятся на льду в Ленинском округе

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Вторая игра в рамках проекта «Выходи во двор», где звезды отечественного хоккея играют с любительскими командами, состоится 17 декабря в Ленинском округе, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В составе «Легенд хоккея» на лед выйдут олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ Виталий Прохоров, олимпийский чемпион Андрей Коваленко и призер олимпийских игр Борис Миронов. Капитаном звездной команды выступит двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

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По традиции в сменных звеньях обеих команд сыграют юные хоккеисты. Комментатором матча выступит спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

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Второй сезон игр «Выходи во двор» стартовал 10 декабря в Мытищах. Тогда звездная команда обыграла любителей со счетом 9:6.

Матч состоится на стадионе Бутовской школы № 2 по адресу: улица Южная, дом 25, корпус 1. Игра начнется в 12:00 после торжественного открытия.

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