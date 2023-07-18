Подмосковье 18 июля 2023, 12:36 Легенды футбола сыграют со сборной Щелкова 22 июля Unsplash

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Очередная игра профессиональных футболистов с любителями в рамках проекта «Выходи во двор» состоится 22 июля в Щелкове. Матч станет восьмым во втором летнем сезоне, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В состав «Легенд футбола» войдут Егор Титов, Андрей Каряка, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Александр Филимонов и Роман Павлюченко, а капитаном по традиции станет Дмитрий Аленичев.

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Перед началом матча для юных футболистов проведут мастер-классы, а все желающие смогут посмотреть на открытую тренировку профессионалов.

На каждой игре зрители могут выиграть эксклюзивные подарки от звезд отечественного футбола. Для этого можно принять участие в розыгрыше или сделать фото в фотозоне «Выходи во двор». Изображение необходимо разместить в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #выходиводвор и указать округ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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