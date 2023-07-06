Подмосковье 06 июля 2023, 15:58 Легенды футбола сыграют матч-реванш со сборной Мытищ 15 июля

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Легенды футбола сыграют со сборной Мытищ на стадионе имени Дмитрия Аленичева 15 июля. Матч-реванш пройдет в рамках проекта «Выходи во двор».

Звезды отечественного футбола в прошлом году переиграли сборную Мытищ со счетом 4:2.

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На этот раз за команду профессионалов выступят Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Александр Филимонов, Александр Самедов и другие известные футболисты.

Перед матчем пройдут открытая тренировка с футболистами и мастер-классы для юных спортсменов.

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