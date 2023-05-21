Подмосковье 21 мая 2023, 02:30 Первый матч футбольного проекта «Выходи во двор» состоялся в Краснознаменске Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Футбольный матч-открытие второго летнего сезона проекта «Выходи во двор» состоялся в подмосковном Краснознаменске, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. В первой игре коллектив прославленных футболистов обыграл команду любителей со счетом 6:4.

Против сборной Краснознаменска на поле вышли именитые спортсмены Дмитрий Аленичев, Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Евгений Алдонин и Василий Иванов. Бессменным тренером коллектива «Легенды футбола» является в прошлом титулованный футболист Валерий Гладилин. Игру для болельщиков комментировали спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов и телеведущий Дмитрий Жичкин.

Реклама

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Дмитрия Абаренкова, в Подмосковье появилась уникальная традиция, когда жители региона соревнуются с прославленными футболистами и включаются в здоровый образ жизни.

«Впереди много ярких матчей. Проект получил массу положительных отзывов от жителей и, безусловно, будет продолжаться. Сегодня на трибунах 1500 зрителей — и это только первый матч сезона», — отметил Абаренов.

Капитан команды «Легенды футбола» Дмитрий Аленичев отметил, что проект «Выходи во двор» реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме основного матча, звезды спорта также провели мастер-класс для местных юных футболистов.

«[Любительская сборная Краснознаменска] одна из лучших команд, с которой мы встречались. Хотелось бы поблагодарить публику, которая поддерживает нас так же, как и свою команду», — поделился Аленичев.

Следующую игру «Легенды футбола» проведут 10 июня в Люберцах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».