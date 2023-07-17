Подмосковье 17 июля 2023, 10:20 «Легенды футбола» одержали победу в матче с любительской командой из Мытищ Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Читать 360tv в

Седьмая игра летнего сезона «Выходи во двор» прошла в Мытищах. «Легенды футбола» одержали пятую победу в матче с любительскими командами. На этот раз игра закончилась со счетом 8:7, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Сегодня „Легенды“ в Мытищах на стадионе имени Дмитрия Аленичева. 1,5 тысячи болельщиков на трибунах, улыбки на лицах детей. Проект „Выходи во двор“, который зародился благодаря инициативе Андрея Воробьева, набирает обороты! Следующая игра состоится в Щелкове 22 июля», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Реклама

Также с приветственным словом на торжественной церемонии открытия выступила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

В состав сборной профессионалов вошли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Каряка, Дмитрий Хлестов, Василий Иванов, Олег Корнаухов, Александр Филимонов и Роман Павлюченко.

Отмечается, что в состав любительской сборной в Мытищах вошли отечественные спортсмены — жители городского округа. Капитаном команды стал олимпийский чемпион по хоккею Виктор Шалимов, в качестве тренера выступил олимпийский чемпион по биатлону Александр Елизаров. За округ также играл чемпион мира по пляжному футболу Андрей Котенев.

«Чуть меньше года назад мы здесь открывали этот прекрасный стадион. Я здесь очень часто бываю. Могу с уверенностью сказать, что он максимально востребован и всегда заполнен не только юными футболистами, но и представителями других видов спорта», — прокомментировал Аленичев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».