Подмосковье 21 августа 2023, 05:00 «Легенды футбола» обыграли любительскую команду из Красногорска в 10 матче проекта «Выходи во двор» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Коллектив «Легенды футбола» взял верх в матче против любителей из Красногорска со счетом 8:6 в 10 игре проекта «Выходи во двор». Эта победа стала восьмой для звездных спортсменов в этом сезоне, в двух встречах зафиксировали ничью.

«Эти выходные в Московской области выдались максимально футбольными. Сразу два матча Легенд с жителями Подмосковья прошли в субботу и воскресенье. В Красногорске собрались более 1,5 тысяч зрителей», — рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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Легенды приехали в Красногорск во второй раз. Впервые с любителями округа звездный состав сыграл летом прошлого года. Тогда матч на стадионе «Машиностроитель» завершился ничьей, на этот раз команды встретились на поле образовательного центра «Вершина».

За команду профессионалов выступил тот же состав, что и накануне в матче в Домодедове: Дмитрий Аленичев, Евгений Алдонин, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов и Александр Филимонов. Тренирует коллектив специалист Валерий Гладилин.

«Спасибо всем, кто поддерживает и участвует в этом прекрасном проекте „Выходи во двор“. Отдельная благодарность команде губернатора Московской области и лично Андрею Юрьевичу Воробьеву. Все это для детей, молодежи, подрастающего поколения. Мы в ответе за них, чтобы выросла достойная спортивная смена.Играйте в футбол, заряжайтесь радостью и яркими эмоциями. Всем крепкого здоровья», — поделился двукратный чемпион России в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин.

По итогам онлайн-голосования зрителей лучшим игроком звездной команды признали Егора Титова, а любительской сборной особо отметили Павла Васильева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жителям Московской области открыли для занятий спортом 417 школьных стадионов.

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