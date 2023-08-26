Подмосковье 26 августа 2023, 20:08 Легенды футбола обыграли любителей со счетом 10:8 на стадионе в Котельниках Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Очередная игра в рамках проекта «Выходи во двор» прошла на стадионе «Русские газоны» в Котельниках. В результате команда «Легенды футбола» обыграла коллектив любителей со счетом 10:8. Встреча стала самой результативной во втором сезоне.

«Матчи проекта „Выходи во двор“ продолжатся и в сентябре, мы будем ориентироваться на погодные условия. Каждая игра — это большое событие для жителей, для юных футболистов. Сегодня в Котельниках более тысячи зрителей», — заявил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

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В составе «Легенд» сыграли Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов и другие. Тренером выступил Валерий Гладилин.

«Мы уже второй год участвуем в проекте „Выходи во двор“, за что мы благодарны губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. Сегодня — впервые в Котельниках. Мы видим, что интерес к футболу растет», — отметил Дмитрий Аленичев.

Перед игрой профессионалы провели мастер-классы для юных игроков.

Встречи второго сезона проекта «Выходи во двор» уже прошли в Краснознаменске, Люберцах, Кашире, Подольске, Раменском, Истре, Мытищах, Щелкове, Домодедове и Красногорске.

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