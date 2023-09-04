Подмосковье 04 сентября 2023, 05:00 Легенды футбола обыграли любителей из Балашихи в 12 матче проекта «Выходи во двор» Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

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Коллектив «Легенды футбола» обыграл любительскую сборную Балашихи в 12-м матче проекта «Выходи во двор». Игра прошла на стадионе «Метеор», встреча завершилась со счетом 8:5.

Министр физической культуры и спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов подчеркнул, что спортивное событие состоялась в День города Балашихи.

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«Финальный этап Кубка губернатора Московской области и матч Легенд футбола России с любительской сборной жителей округа собрали большое количество гостей — более 10 тысяч участников и зрителей посетили спортивный праздник», — отметил он.

В футболках Легенд в Балашихе выступили Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Евгений Алдонин и Александр Филимонов на позиции голкипера. Тренирует команду именитый специалист Валерий Гладилин.

«Начинающим футболистам хочу пожелать трудолюбия, терпения, закалки характера. Футбол многогранен. Нет пределов для совершенства. Необходимо всю свою карьеру повышать свой уровень, не останавливаться, расти в индивидуальном мастерстве», — подчеркнул двукратный чемпион России в составе московского ЦСКА Евгений Алдонин.

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