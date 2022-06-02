Легендарные футболисты сыграют с жителями Можайска в матче-открытии серии игр проекта «Выходи во двор»

Первый матч летнего сезона серии игр легенд отечественного футбола с командами жителей Подмосковья пройдет в Можайске 4 июня. Игра состоится в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Выходи во двор».

Матч-открытие пройдет в формате общей тренировки с легендарными футболистами. Тренировка включает мастер-классы и мини-игры, в которых примут участие именитые игроки и воспитанники футбольных секций Можайска. Финальным событием станет гала-матч между сборной жителей городского округа и командой звездных футболистов.

Тренером выступит трехкратный серебряный призер чемпионата СССР, дважды чемпион России и обладатель Кубка страны в качестве тренера Валерий Гладилин. За команду звезд будут играть Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Ширко и другие.

Открытие летнего сезона проекта «Выходи во двор» было запланировано на 28 мая, но его перенесли из-за погодных условий. После Можайска игры пройдут в Красногорске, Орехово-Зуеве, Наро-Фоминске и Балашихе. Другие муниципалитеты могут подать заявки для участия в проекте. Основной идеей проекта стала популяризация массового спорта и эффективное использование спортивной инфраструктуры региона.