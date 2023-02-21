Подмосковье 21 февраля 2023, 08:34 Легендарная летчица Галина Брок-Бельцова отметила 98-летие в музее ВВС в Монино

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Легенда отечественной авиации, единственная ныне живущая женщина-штурман пикирующего бомбардировщика ПЕ-2 Галина Павловна Брок-Бельцова отметила свое 98-летие. «Союз женщин России» организовал праздничный вечер в центральном музее военно-воздушных сил в Монино.

Мероприятие началось с поздравлений в адрес именинницы и показа фильма о женщине-легенде.

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«Вы обладаете могучей силой убеждения, вы можете в каждое слово вселить жизнь. <…> Если вы помните, в музее-усадьбе Архангельское вы подарили мне маленький самолетик. Он навсегда останется для меня символом мужества и памятью о нашей встрече с вами», — рассказала председатель «Союза женщин России» Екатерина Богдасарова.

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После театр «Город» представил концерт-спектакль о военном пути летчицы, который начался в 1942 году. Тогда Галина Павловна училась в военно-авиационном училище связи. Спустя два года она стала младшим лейтенантом и попала в авиаполк.

«Нам очень хотелось, чтобы зрители, которые пришли сегодня, смогли найти для себя <…> цель, чтобы двигаться вперед, цель — на кого равняться, цель — быть сильными и стать настоящими наследниками Победы», — отметила главный режиссер театра «Город» Лаура Арутюнян.

Сама Галина Павловна также через годы пронесла целеустремленность. Она рассказала, что секрет ее жизнелюбия и активности в востребованности.

«Если мне звонят, приходят <…>, я чувствую, что нужна, я всегда готова», — отметила Галина Брок-Бельцова.

В финале мероприятия Галина Павловна передала в музей военно-воздушных сил свои книги, теперь познакомиться с ними может каждый.

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