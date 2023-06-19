Подмосковье 19 июня 2023, 21:50 Легальность работы торговых точек в Подмосковье проверят по QR-кодам Фото Дмитрия Белицкого

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На всех ларьках и других нестационарных торговых объектах в Подмосковье до 15 августа разместят специальные QR-коды, которые подтвердят легальность работы объекта. Об этом заявили на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с правительством региона.

С сентября этого года жители Московской области смогут проверять законность торговой точки с помощью мобильного приложения «Добродел». При наведении камеры телефона на объект в системе отобразится подробная информация о нем. По факту обнаружения незаконной деятельности пользователи смогут подготовить соответствующую жалобу.

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Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов отметил, что количество жалоб на нестационарную торговлю в регионе в этом году выросло. На все поступающие сообщения оперативно реагировали сотрудники полиции.

По его словам, причина открытия незаконных ларьков кроется в том, что часть утвержденных правительством Подмосковья земельных участков не выставляют на аукционы. Чтобы окончательно поставить точку в этом вопросе, услугу оцифруют, а срок ее выполнения сократят до 21 дня.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил правоохранительный блок за пресечение незаконной торговли. Но при этом он отметил, что малому бизнесу нужно не мешать, а создать условия, чтобы он действовал в рамках закона.

«Наша задача — чтобы люди, которые занимаются данным бизнесом (а это малый бизнес, ИП), и дальше продолжали это делать. Но все должно соответствовать стандартам, вызывать у человека позитивные эмоции. В первой декаде октября посмотрим динамику, как меняется Подмосковье в части нестационарной торговли», — отметил глава Подмосковья.

Ранее Андрей Воробьев заявил, что мобильные торговые точки в парках и других местах отдыха региона необходимо привести к единому стандарту. Для их открытия предприниматели смогут получить разрешение в электронном виде по упрощенной системе.

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