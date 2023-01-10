Подмосковье 10 января 2023, 08:45 Ледовый спектакль Татьяны Навки показали в парке Малевича в Одинцове

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Музыкальный спектакль по мотивам русской народной сказки «Царевна-лягушка» показали на катке в парке Малевича в Одинцове. Ледовое шоу поставила знаменитая фигуристка и олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

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Участие в спектакле приняли 30 артистов, среди которых были профессиональные фигуристы и воздушные гимнасты.

«Один из самых лучших льдов в Подмосковье. Он был совершенно без кочек, горок. Очень приятно, что его залили для нас, и все было очень комфортно», — отметила серебряный и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров Алла Лобода.

Спектакль «Царевна-лягушка» во время новогодних каникул показали в 13 округах Подмосковья.

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