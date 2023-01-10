Подмосковье 10 января 2023, 20:02 Ледовый дворец «Витязь» в Подольске в праздники посетили более тысячи человек

Читать 360tv в

Массовые катания в ледовом дворце «Витязь» в Подольске в праздничные дни успели посетить более тысячи человек. Покрытие арены культурно-спортивного комплекса соответствует стандартам КХЛ. На льду дворца воспитанники одноименной школы олимпийского резерва готовятся к соревнованиям.

Реклама

Житель Подольска Алексей и его дочь Евгения сообщили, что им очень нравится покрытие в «Витязе», поэтому они постоянно приходят сюда покататься на коньках. По их мнению, очень удобно отдыхать в здании с крытой ледовой ареной во время сильных морозов.

Посетители постоянно слышат правила безопасности по громкоговорителю, о них также напоминают сотрудники комплекса и специальные памятки. Во время катаний в здании дежурит врач-терапевт.

Руководство «Витязя» планирует проводить массовые мероприятия регулярно, в том числе для участников программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Активное долголетие».

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.