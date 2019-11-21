Ледовый дворец «Реутов Арена» откроют 8 декабря. А еще там будут бассейн и спортзал

8 декабря в Подмосковье откроют ледовый дворец «Реутов Арена». Спорткомплекс находится на Юбилейном проспекте, сообщила пресс-служба главы городского округа Реутов.

Источник фото: Алексей Оводов

Площадь нового комплекса — три тысячи квадратных метров. На них разместились ледовая арена, три бассейна, спа, фитнес-центр и лаунж для родителей.

Сама ледовая площадка уже работает. Она принимает гостей с 8:00 утра до 1:00 ночи. На ней можно не только покататься: на арене проводят пробные занятия детских школ фигурного катания и хоккея.

«Мы уже опробовали новый лед всей семьей. Все достаточно на высоком уровне. Заливка и полировка льда проводится здесь каждый час, как на больших профессиональных аренах. Очень понравилась „родительская зона“, зона раздевалок, да и в целом новый спорткомплекс производит праздничное и ярко впечатление», — рассказал Алексей Яковлев, житель Реутова.

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Раньше на месте ледового дворца находились незаконные постройки — мойка и автостоянка. После суда их убрали, а участок освободили.