Ледовый дворец построят в Волоколамске в 2023 году

Физкультурно-оздоровительный центр с крытым катком построят в Волоколамском городском округе в 2023 году. Он появится на Рижском шоссе.

Специалисты уже получили разрешения на работы и передали документы для конкурсных процедур по созданию проекта. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году пресс-служба Минстроя Подмосковья.

В современном комплексе разместят крытую ледовую арену и трибуны для зрителей. Здесь же появятся душевые, раздевалки и медицинский блок.

Внутренний дворик нового спортивного центра благоустроят и озеленят. Для водителей обустроят парковочные места.