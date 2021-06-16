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    16 июня 2021, 10:05

    Ледовый дворец построят в Волоколамске в 2023 году

    Анастасия Аброськина

    Физкультурно-оздоровительный центр с крытым катком построят в Волоколамском городском округе в 2023 году. Он появится на Рижском шоссе.

    Ледовый дворец построят в Волоколамске в 2023 году | Изображение 1

    Специалисты уже получили разрешения на работы и передали документы для конкурсных процедур по созданию проекта. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.

    Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году

    пресс-служба Минстроя Подмосковья.

    В современном комплексе разместят крытую ледовую арену и трибуны для зрителей. Здесь же появятся душевые, раздевалки и медицинский блок.

    Внутренний дворик нового спортивного центра благоустроят и озеленят. Для водителей обустроят парковочные места.