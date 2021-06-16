16 июня 2021, 10:05
Ледовый дворец построят в Волоколамске в 2023 году
Физкультурно-оздоровительный центр с крытым катком построят в Волоколамском городском округе в 2023 году. Он появится на Рижском шоссе.
Специалисты уже получили разрешения на работы и передали документы для конкурсных процедур по созданию проекта. Об этом сообщили в Минстрое Подмосковья.
Построить новый объект спорта и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году
пресс-служба Минстроя Подмосковья.
В современном комплексе разместят крытую ледовую арену и трибуны для зрителей. Здесь же появятся душевые, раздевалки и медицинский блок.
Внутренний дворик нового спортивного центра благоустроят и озеленят. Для водителей обустроят парковочные места.