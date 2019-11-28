Ледовый дворец появится в Волоколамском округе в 2022 году

Проект строительства ледового дворца в Волоколамском городском округе обсудили с жителями. Его начнут возводить уже в первой половине 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

Представители общественности и администрации Волоколамского округа встретились с жителями города во Дворце спорта «Лама». Главная тема встречи — проект «Ледовой арены», строительство которой начнется в первой половине 2020 года.

Само строительство займет не более двух лет. Будущий ледовый дворец будет располагаться напротив Волоколамской центральной районной больницы.

Местный житель Дмитрий Белобородов участвует во всех обсуждениях, касающихся строительства и благоустройства в Волоколамске. «Считаю, что строительство ФОКа очень сильно поменяет жизнь в городе, и тем более — жизнь молодежи, так как у нас никогда не было крытого катка. Спасибо нашей администрации, что интересуется мнением жителей и занимается проблемами занятости молодежи», — сказал Дмитрий Белобородов.

Источник фото: администрация Волоколамского городского округа

На территории ФОКа оборудуют раздевалки для спортсменов и посетителей с выходом на лед. Они будут рассчитаны на 25 мест. Для посетителей откроется отдельный гардероб. Также спортивный объект будет располагать комнатами для спортсменов, оборудованием для хранения и заточки коньков.

Зрительный зал ледовой арены планируется делать на 230 мест. ФОК предназначается как для массовых катаний, так и для проведения соревнований межрегионального уровня.

На втором этаже ФОКа установят общеразвивающие тренажеры, предназначенные для тренировок и подготовки хоккеистов. Это тренажер для дриблинга, утяжелитель для клюшки, балансировочный диск и так далее. Также на втором этаже будет располагаться администрация и обслуживающий персонал.

Местная жительница Евгения Марченко рада развитию Волоколамска. «Спорт стал доступнее для молодежи. У ребят появилось разнообразие в выборе спортивных направлений. С открытием нового ФОКа перед нами — жителями — откроется еще больше возможностей», — заметила Евгений Марченко и добавила, что самое главное — это возможность тренироваться в родном городе.

Фасад здания ФОКа планируется украсить витражным остеклением. Для строительства будут использоваться кассетные сэндвич-панели. Построят удобный подъезд для автотранспорта и оборудуют парковку.

Рядом с ФОКом откроется новая школа на 825 мест, возведение которой будет окончено уже в следующем году.

По данным Министерства физической культуры и спорта Московской области, до конца года в регионе в эксплуатацию будут введены два ФОКа с крытыми катками — в Ногинске и Реутове.