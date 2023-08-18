18 августа 2023, 14:19
Ледовый дворец «Армада» отремонтировали в Одинцове
Ремонт завершился в ледовом дворце «Армада» в Одинцове. Там не только привели в порядок входную группу, но и обновили оборудование.
Вместе с фасадными работами в ледовом дворце заменили холодильный центр и хладоноситель на двух полях, а также перестелили резиновое покрытие с внешней стороны бортиков.
По инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе строят новые спортивные сооружения и модернизируют уже существующие.
Также проводятся турниры с участием сильнейших хоккейных школ и академий. Сегодня в Московской области в этом виде спорта играют семь профессиональных команд, из них пять мужских и две женские. В этом году пройдет 26 соревнований по хоккею, в том числе шесть всероссийских. Так, недавно глава региона посетил финал турнира на Кубок Александра Овечкина.
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Одинцово
Ремонтные работы
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